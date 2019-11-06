В Кропивницком две трети города остались без тепла. Вечером 5 ноября из-за несанкционированных работ одного из городских предприятий здесь отключили систему отопления. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр гороода Андрей Райкович.

"Сегодня произошло практически чрезвычайное событие! Две трети города остаются без тепла. Одно из предприятий, которое расположено рядом с юго-западной котельной, начало работы на своей ветке газопровода", - написал Райкович.

Данные работы ни с кем не согласовывались. В результате несанкционированных действий был поврежден газопровод среднего давления, из-за чего в городе отключили котельную. Сейчас она в рабочем состоянии и ждет только подачи газа.

"Мы будем делать все возможное, чтобы уже завтра (6 ноября - Ред.) восстановить теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры города", - отмечает Райкович.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что опубликованы предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине.

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