В сети сейчас активно обсуждают необычный документ, который появился на свет при испытаниях учебно-боевого самолета Як-130, разработанного в ОКБ имени Яковлева.

В письме, отправленном с Иркутского авиазавода "Иркут" гендиректору петербургского ОКБ "Электроавтоматика", говорилось о странной безымянной кнопке, при нажатии на которую на экране пульта высвечивалась надпись "Слава роботам! Убить всех человеков".

Фото: diana-mihailova.livejournal.com

Фото: gazeta.ru

Как передает "Газета" в авиакорпорации "Иркут" подтвердили, что документ подлинный, случай этот действительно имел место в 2015 году, и замечание было быстро исправлено "Электроавтоматикой". Некорректная фраза была выявлена на Иркутском заводе в ходе тестирования совместно с представителем "Электроавтоматики". Пульт управления индикации самолета Як-130 (ПУИ-130) предназначен для управления самолетом на этапе предполетной подготовки и управления отдельных систем в полете.

"Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку, и был уволен по собственному желанию", - отметил источник знакомый с ситуацией.

Ранее "Страна" сообщала, что японские мини-роботы прислали на Землю видео с астероида Рюгу.

Так же мы приводили ТОП-25 вымирающих профессий, в которых роботы заменят людей.