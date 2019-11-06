Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что никакого уголовного дела в отношении украинской газовой компании Burisma в природе не существует.

Данное дело есть только в голове того, кто его придумал, считает генпрокурор о чем и заявил в интервью "LB".

"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств есть несколько", - сказал генпрокурор.

Он так же уточнил, что количество дел, в которых фигурирует слово "Burisma", будет подсчитано после аудита. И только после этого он подробно прокомментирует данное дело.

Напомним, что Байден-старший прокомментировал работу своего сына в украинской компании Burisma.