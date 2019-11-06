Сегодня, 6 ноября, донецкий Шахтер сыграет на выезде с загребским Динамо в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Этот матч на "Stadion Maksimir" начнется в 22.00. В прямом эфире в Украине его будет транслировать канал Футбол 2, а "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж поединка.

Значение этого матча в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов невозможно переоценить. У обеих команд по четыре очка в группе "С" и победитель на 99% выходит в следующий этап.

Футболисты Динамо уже заявили, что выйдут на поле, как на последний матч в своей жизни, так что "горнякам" нужно будет выложиться на все 150%.

Напомним, что первый день 4 тура Лиги чемпионов принес такие результаты

Группа Е

Ливерпуль - Генк 2:1

Наполи - РБ Зальцбург 1:1

Группа F

Барселона - Славия 0:0

Боруссия - Интер 3:2

Группа G

Зенит - РБ Лейпциг 0:2

Лион - Бенфика 3:1

Группа H

Челси - Аякс 4:4

Валенсия - Лилль 4:1.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры назвали фаворита в матче Лиги чемпионов Динамо - Шахтер.