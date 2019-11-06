Лига чемпионов. Где сегодня смотреть матч Динамо - Шахтер
Сегодня, 6 ноября, донецкий Шахтер сыграет на выезде с загребским Динамо в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Этот матч на "Stadion Maksimir" начнется в 22.00. В прямом эфире в Украине его будет транслировать канал Футбол 2, а "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж поединка.
Значение этого матча в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов невозможно переоценить. У обеих команд по четыре очка в группе "С" и победитель на 99% выходит в следующий этап.
Футболисты Динамо уже заявили, что выйдут на поле, как на последний матч в своей жизни, так что "горнякам" нужно будет выложиться на все 150%.
Напомним, что первый день 4 тура Лиги чемпионов принес такие результаты
Группа Е
Ливерпуль - Генк 2:1
Наполи - РБ Зальцбург 1:1
Группа F
Барселона - Славия 0:0
Боруссия - Интер 3:2
Группа G
Зенит - РБ Лейпциг 0:2
Лион - Бенфика 3:1
Группа H
Челси - Аякс 4:4
Валенсия - Лилль 4:1.
Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры назвали фаворита в матче Лиги чемпионов Динамо - Шахтер.