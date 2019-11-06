В ночь на 6 ноября, на таджикско-узбекской границе произошел серьезный инцидент. Здесь вооруженная группа из 20 человек напала на пограничную заставу "Ишкобод". В ходе перестрелки погибли два таджикских силовика и 15 террористов.

Об этом сообщила пресс-служба управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, как передают Известия.

Инцидент произошел в 60 км западнее Душанбе. Нападавшие были в масках, в ходе нападения они захватили пять автоматов. В результате перестрелки один милиционер и один солдат пограничных войск Таджикистана погибли.

Военные в ходе операции смогли уничтожить 15 членов вооруженной преступной группы и задержать пять нападавших. Расследование чрезвычайного происшествия продолжается, на данный момент мотивы атаки не установлены.

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