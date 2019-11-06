Александр Дубинский, народный депутат фракции "Слуга народа" и замглавы Комитета Рады по вопросам финансов, решил окончательно связать свою политическую карьеру с партией монобольшинства.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, официально сообщаю, что принял решение вступить в партию "Слуга народа". Завтра будет опубликовано соответствующее заявление на имя А. Корниенко и Д. Разумкова.

Считаю, что только участием во внутрипартийной дискуссии можно удержать партию от опасных кренов и невыполнения обещаний, данных в программе президента. Прежде всего, по снижению тарифов и налоговой нагрузки", - написал нардеп.

Фото: Telegram

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Слуга народа" Дубинский опубликовал отчет о прохождении полиграфа с комментариями своего адвоката.

Так же мы рассказывали, что Александр Дубинский пришел на детектор лжи в обуви за 11 000 гривен.