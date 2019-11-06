Вчера, 5 ноября, в Европе прошли первые матчи 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Не обошлось без громких сенсаций и драматичных поединков.

Главный сюрприз преподнесла пражская Славия, которая на выезде сыграла сухую ничью с грозной Барселоной 0:0.

А вот в Лондоне Челси и Аякс выдали сумасшедший триллер. Еще к 55-й минуте Аякс выигрывал у Челси со счетом 4:1. Но парни Фрэнка Лэмпарда не думали сдаваться и всего за 15 минут сравняли счет. Челси забил и пятый гол, но с нарушением правил и в итоге имеем 4:4.

Питерский Зенит, где играет экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, без вариантов на своем поле уступил немецкому РБ Лейпциг со счетом 0:2.

Все итоги первого дня 4 тура Лиги чемпионов

Группа Е

Ливерпуль - Генк 2:1

Наполи - РБ Зальцбург 1:1

Группа F

Барселона - Славия 0:0

Боруссия - Интер 3:2

Группа G

Зенит - РБ Лейпциг 0:2

Лион - Бенфика 3:1

Группа H

Челси - Аякс 4:4

Валенсия - Лилль 4:1.

Напомним, что наш донецкий Шахтер сегодня, 6 ноября, сыграет на выезде с Динамо (Загреб). Этот поединок во многом будет определяющим в боьбе за второую путевку в плей-офф.

Так же мы рассказывали, что букмекеры назвали фаворита в матче Лиги чемпионов Динамо - Шахтер.