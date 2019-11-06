Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что нардепу Ярославу Дубневичу могут предъявить дополнительное подозрение в уголовном производстве по завладению государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн.

Об этом генпрокурор заявил в интервью LB.

"Сейчас есть одно производство, на котором концентрируем наши силы. Сейчас обратились с ним в парламент. Возможно, будет изменено подозрение или будет дополнительное подозрение, - увидим", - заявил генеральный прокурор.

Также Руслан Рябошапка полагает, что до конца 2019 года могут завести уголовные дела и на других народных депутатов. В частности, он уточнил, что сейчас проверяется переписка нардепа Медяника.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Ярослав Дубневич собирается обжаловать назначенный Антикоррупционным судом огромный залог.