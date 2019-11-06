В Черноморске Одесской области подросток выбросился с 16 этажа, перед этим написав предсмертную записку. Об этом сообщает пресс-служба Нацолиции Одесской области.

"Тело одиннадцатиклассника было обнаружено около шести часов вечера возле одного из многоэтажных домов. В его личных вещах обнаружена предсмертная записка", - сказано в сообщении.

Как сообщается, погибший выпрыгнул с балкона шестнадцатого этажа многоквартирного дома. По предварительным данным, на его теле не были обнаружено признаки насилия. По месту жительства и учебы парень характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины, которые привели к трагедии. Также решается вопрос о правовой квалификации.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви юная мама выбросила новорожденную девочку из окна 7 этажа. Также мы писали, что под Одессой двухлетний мальчик и пятилетняя девочка выпали из окна на втором этаже больницы.