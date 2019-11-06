Бюджет-2020: отличается ли Гончарук от Гройсмана?

На следующей неделе парламент примет бюджет на 2020 год. Это стало ясно после того, как вчера Кабмин устроил презентацию проекта ко второму чтению. Было объявлено, что проект кардинально переработан. Хотя как раз кардинальных изменений в нем не обнаружилось.

Существенно изменился разве что среднегодовой курс гривны к доллару – было после первого чтения больше 28, стало 27. Но заложенный в бюджет курс все равно по итогу ни на что не влияет – больше того, этот параметр в последний раз выполнялся еще при премьере Азарове.

А вот другие параметры, которые так или иначе будут выполнены, поражают своим консерватизмом. Они не изменились по сравнению с первым чтением и мало изменились даже по сравнению с бюджетом 2019 года.

Минимальное повышение расходов на медицину и образование, минимальный рост минимальной пенсии – все это повторяет бюджетные параметры времен правительства Гройсмана. Как, кстати, и очередное существенное повышение минимальной зарплаты вкупе с серьезным ростом расходов на оборону. Глядя на это, начинаешь задумываться о том, имеет ли какое-то значение смена фамилии премьера, если неизменной остается фамилия министра финансов.

Чем бюджет-2020 отличается от бюджета-2019, так это существенной прибавкой расходов на дорожное строительство. Идея создать хоть какой-то локомотив для отечественной промышленности, безусловно, заслуживает внимания. Однако стоит вспомнить, что расходы на транспортную инфраструктуру начали расти еще при Гройсмане. Но роста украинской экономике это не добавило.

Украина готова к пустой газовой трубе?

А вот факторы, способные добить отечественную промышленность, выглядят вполне реально. Накануне министр энергетики Оржель объявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. Но не объяснил, во что это обойдется стране.

По словам Оржеля, готовность выражается в том, что в хранилища закачано рекордное количество газа. Что, безусловно, является положительным моментом, однако не имеет никакого отношения к теме транзита.

Отсутствие российского газа в украинской трубе будет означать, прежде всего, две вещи: во-первых, отсутствие 3 млрд долларов в год, получаемых за транзит, во-вторых, отсутствие в трубе необходимого давления. То есть газ из хранилищ поднять можно, но для того, чтобы его куда-то перекачать, нужно, чтобы в трубе был "напор". А его можно создать, лишь используя свой собственный газ в качестве технического.

Исходя из этого, несложно понять, что цена перегоняемого по трубам газа резко возрастет, поскольку в нее будет заложена стоимость всей работы газотранспортной системы, которая пока еще большей частью покрывается за счет обслуживания транзита. И при нынешних раскладах единственный способ компенсировать дополнительные расходы – переложить их на промышленных и бытовых потребителей. В том числе, еще раз поднять цены на газ и отопление для населения.

Наконец, особенность украинской ГТС состоит в том, что по ней нельзя гонять газ одновременно на запад и восток. Соответственно, при любом распределении газа из ПХГ возникнет ситуация, когда каким-то регионам он просто не достанется. И готовность Украины к прекращению транзита обернется для этих регионов отсутствием отопления.

Подорожание электричества: власть предупреждает

Тем временем едва назначенный новый глава Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Тарасюк успел обрадовать страну тем, что ей не избежать повышения тарифов на электричество.

К счастью, речь не идет о том, чтобы повышать их прямо сейчас, но украинцам предлагают быть готовыми к этому в любой момент.

Стоимость электроэнергии для населения в Украине не повышалась с 2017 года. Но это благодаря тому, что в предыдущие годы было сразу несколько повышений. Еще в 2015 году Кабмин Яценюка принял программу перевода граждан на рыночные тарифы, и после нее каждые полгода цифры в платежках менялись.

В 2017-м они достигли рыночных, но вся система сломалась нынешним летом, когда был введен свободный рынок электроэнергии, свобода которого состоит, в основном, в свободе для производителей электричества повышать цены так, как им хочется.

Правда, вводя свободный рынок, власть ввела ограничение: тариф для населения не меняется и покрывается тарифом для промышленности. А теперь речь уже зашла о том, что и населению хватить "паразитировать" на промпредприятиях.

В принципе, министр прав: цена электричества должна быть одинаковой для населения и промышленности. Однако прежде, чем вводить "свободный рынок", нужно сделать его действительно свободным от политических наслоений. То есть дать электростанциям возможность закупать уголь там, где дешевле, а не там, где разрешено, а потребителям дать возможность закупать электроэнергию по такому же принципу. Вот тогда можно будет говорить о единой цене для всех.

Зачем Горбатюк украл дела об убийствах на Майдане?

Скандал в Генпрокуратуре: Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту хищения бывшим начальником департамента спецрасследований Горбатюком двух томов дела по расстрелам на Майдане. Причем двух томов, касающихся расследования убийств силовиков в феврале 2014-го.

Формально эти убийства никогда не расследовались. Парламент в 2014-м, по сути, совершил преступление против полутора десятков украинских граждан, запретив расследовать смерти правоохранителей. Однако невозможно расследовать убийства майдановцев и не получать информацию об убийствах другой стороны – тем более с большой вероятностью это были одни и те же убийцы.

Поэтому вполне естественно, что такие документы есть. И теперь, когда власть в Украине сменилась, можно ожидать политического решения о том, что убийство украинского гражданина – это всегда убийство, вне зависимости от того, на какой стороне баррикад он находился.

Непонятно одно: почему руководитель департамента, не сумевшего закончить за пять лет даже расследование по смертям майдановцев, вдруг оказался заинтересован в том, чтобы другая часть расследования исчезла.

К счастью, Горбатюк прятал эти документы так же успешно, как и вел расследования в течение пяти лет. А потому оба тома найдены, и есть шанс, что теперь делу дадут ход – чтобы все-таки получить объективную картину трагедии февраля 2014 года.

Украина в интернете – частично свободная

Freedom House посчитал Украину "частично свободной" страной в плане свободы в интернете и разместил ее в середине своего рейтинга, состоящего из 65 государств. Показатель, в общем-то, не такой уж и плохой, если не учитывать того факта, что еще шесть лет назад наша страна была практически идеальным государством в плане интернет-свобод.

По большому счету, шесть лет назад у украинцев было даже куда больше свободы в интернете, чем у жителей стран Запада. Мы не только не имели ограничений в плане получения информации, но и могли спокойно качать пиратское видео, музыку и книги в электронном формате. Конечно, все это не слишком законно, но зато является показателем реальной свободы.

Сегодня о свободах 2013 года остается только ностальгировать. Нынешняя власть к превращению Украины в "частично свободную" отношения не имеет – она не издала ни одного запрещающего постановления. Но и не отменила ни одного из тех цензорских решений, которые были приняты при Порошенко.

Поэтому продолжают оставаться запрещенными по непонятным причинам "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Яндекс" и "Кинопоиск". И хуже всего то, что в нынешней власти теперь даже не говорят о том, чтобы снять нелепые запреты. Как, впрочем, и о многом другом, чего ожидали от Зеленского.