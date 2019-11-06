Вечером 5 ноября в Харькове произошла стрельба, в результате чего один человек был доставлен в больницу с пулевым ранением в живот. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается стрельба случилась около 19:00 на улице Валентиновской. Мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу.

По информации очевидцев, у спортивного клуба произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В итоге также повреждения получил автомобиль Mitsubishi. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

Информацию о преступлении внесли Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: hk.npu.gov.ua

Видео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області

Напомним, 25 октября в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения. Позже один из участников перестрелки взорвал себя гранатой. У него нашли пистолет Glock с глушителем, пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова, четыре гранаты и патроны.

Позже полиция установила личность подрывника. Им оказался 47-летний житель города Горловка, ранее судимый за умышленное убийство. По месту его жительства обнаружили крупный арсенал оружия.