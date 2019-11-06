Королева Елизавета II на протяжении многих лет неоднократно в холодный период надевала на различные мероприятия наряды с мехом. За это она не раз была раскритикована защитниками прав животных. И вот стало известно, что королева напрочь отказалась от меха.

Об этом написала главный модельер Ее Величества Анджела Келли в своей книге мемуаров, пишет ТСН.

Теперь зимний гардероб британской королевы будет перешит: вместо натурального будет использован искусственный.

Другие члены королевской семьи, к примеру, герцогиня Кембриджская Кэтрин тоже не раз выходила в свет в меховых изделиях. Так, на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в 2017 году Кэтрин появилась в меховой шапке от бренда Lacorine.

Ранее "Страна" рассказывала, что Елизавета II без короны открыла сессию парламента и пообещала скорый Brexit и реформы. Еще мы писали, как Елизавета II отказалась оплачивать свадьбу своей внучки Беатрис, которая выходит за итальянца.