Во время заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона выступила с новыми инициативами, которые были позитивно встречены европейскими партнерами. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Мы выступили с несколькими инициативами и удовлетворены тем фактом, что европейские партнеры отнеслись к ним позитивно и высказали готовность над ними работать", - сказал он журналистам во вторник в Брюсселе по окончании заседания Комитета.

По его словам, речь идет о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке.

"Мы также предложили ЕС начать официальный диалог в отношении кибер-безопасности, изменения климата и подчеркнули, что тема, которую новая Европейская комиссия определила для себя приоритетной – а именно так называемое европейское зеленое соглашение, также важна для Украины, и мы готовы принимать участие в достижении ее целей. Таким образом мы пытаемся сделать повестку дня отношений с ЕС еще более амбициозным, продолжить курс интеграции. Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость", - заверил Кулеба.

Помимо этого, Украина представила свое видение децентрализации и европейской интеграции путем создание офисов европейской интеграции во всех регионах Украины".

Ранее сообщалось, что Кулеба на встрече со Столтенбергом заявил, что Украина не будет подавать заявку на План действий по членству в НАТО.

Также мы писали, что вице-премьер Кулеба заявил, что ЕС "сам придет и предложит членство Украине".