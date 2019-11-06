Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Эндрю Романа Мака внештатным советником.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Президент назначил Мака указом №807 от 5 ноября. "Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - сказано в нем.

Мак родился в Нью-Йорке, свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году. В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов в Украине. По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters. По его словам, Оранжевая революция заставила его остаться в Украине на более долгий срок.

Мак также работал в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС "в Киеве.

Эндрю Роман Мак. Фото: 24tv.ua

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