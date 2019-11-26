Во вторник, 26 ноября, футболисты "Шахтера" проведут предпоследнюю игру в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2019\20. "Горняки" в Англии сыграют против "Манчестер Сити".

Стартовый свисток прозвучит около 22:00.

Телетрансляцию организуют в 21:55 телеканал "Футбол 1", а также "Матч! Футбол 2" 21:45, и в Интернете.

Что происходит в Манчестере:

9 "Горняки" в дебюте игры строят атаки через правый фланг, где активен Тете. "Рабочий" левый фланг с Исмаили пока особо не активен.

8 Защитники Шахтера перепасовались между собой, затем мяч полетел далеко вперед. Но на половине поля Сити зацепиться не удалось. Перехватили мяч подопечные Хосепа Гвардиолы.

6 Передачей из глубины поля в штрафной Шахтера напарники нашли Жезуса, но ему на перехват бросился Пятов и первым добрался до мяча вратарь "горняков"

5 Игроки Сити разыграли низом с левого фланга первый угловой, но доу удара дело не дошло. Нарушение правил в атаке зафиксировал арбитр.

2 Тете на правом фланге атаки Шахтера почти у линии поля на стороне МанСити удалось остановить Анхелиньо. В этот раз

22:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась! "Горняки" ввели мяч в игру!

22:00 Футболисты пожали друг другу руки. Степаненко и Фернандиньо также встретились с арбитрами в центре поля для розыгрыша "мяча и ворот".

21:58 Гимн Лиги Чемпионов на стадионе!

Видео: youtube.com/PRO Футбол

21:48 Наши футболисты уже в подтрибунном помещении. Скоро всё начнется!

21:42 Команды уже разминаются на стадионе "Этихад". А тем временем наставника сборной Украины Андрея Николаевича Шевченко включили в список 10 лучших главных тренеров сборных в мире!

Фото: uefa.com

21:30 Положение в таблице нашей группы перед двумя сегодняшними играми:

Группа С И В Н П М О 1. Манчестер Сити 4 3 1 0 11-2 10 2. Динамо Загреб 4 1 2 1 9-7 5 3. Шахтёр 4 1 2 1 7-9 5 4. Аталанта 4 0 1 3 3-12 1

21:29 В Манчестере сейчас около +9 С. Если хорошо размяться, можно играть). В параллельной игре в Италии местная Аталанта примет загребское Динамо

21:25 Сити без двух своих ведущих игроков сегодня. В прошлом туре АПЛ у Сити была тяжелая игра против Челси. В игре с лондонцами "горожане" показали наименьший процент владения мячом с момента начала работы в клубе Хосепа Гвардиолы - 46.74%.

У Шахтера шансы есть. Но, вероятно, будет очень непросто.

21:17 Стали известны стартовые составы команд:

"Манчестер Сити" (4-3-3): Эдерсон - защитники - Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо - полузащитники - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - нападающие Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

В запасе у Пепа: Карсон, Уокер, Стоунз, Давид Силва, Менди, Марез, Фоден.

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - защитники - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - полузащитники - Степаненко, Патрик, Тете, Коваленко, Коноплянка - нападающий Мораес.

В запасе Луиша Каштру: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан

Фото: uefa.com

21:09 Ожидается, что защитник "МанСити" Александр Зинченко закончит свое восстановление 2 декабря.

21:00 Утро матчевого дня Лиги чемпионов "Шахтер" начал с прогулки по Манчестеру. Видео опубликовала пресс-служба "оранжево-черных".

20:50 Сегодня стало известно, что "Милан" о трансфере игрока "Шахтера" Тете. Раньше итальянский клуб был готов заплатить около 20 млн евро, но сейчас может поступить предложение в полтора раза превышающая первоначальное.

"Развилка" группового этапа:

Для "Шахтера" сегодняшняя игра - это проверка возможностей команды. Ее можно рассматривать как возможность проявить себя без ближайших "сменщиков" Тайсона и Марлоса, Тете и Манора Соломона соответственно. Также в составе "Шахтера" в этой игре не сыграет Дентиньо.

В случае победы "горняки" включатся в борьбу за первое место в группе и с высокой долей вероятности гарантируют себе весну в Лиге Чемпионов.

"Манчестер Сити" на игру выйдет также без двух игроков основы. Встречу с "Шахтером" пропустит нападающий Серхио Агуэро и наш защитник Александр Зинченко, который продолжает восстановление после травмы. Таким образом "горожане" будут не так сильны как в нападении, так и в защите.

При этом мотивация в "Манчестер Сити" вполне весомая. В случае победы подопечные Хосепа Гвардиолы гарантируют себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места и относительный "отдых" в заключительном туре.

В параллельной игре в Италии "Аталанта" примет "Динамо Загреб". Представитель "Серии А" все еще сохраняет небольшие шансы на выход в еврокубки, да и желание перед родными болельщиками набрать свои первые 3 балла в Лиге Чемпионов в коллективе есть. Соперники бергамовчан из "Динамо Загреб" будут стараться победить, ведь в заключительном туре им предстоит играть с "Манчестер Сити", хоть и дома.

Группа С И В Н П М О 1. Манчестер Сити 4 3 1 0 11-2 10 2. Динамо Загреб 4 1 2 1 9-7 5 3. Шахтёр 4 1 2 1 7-9 5 4. Аталанта 4 0 1 3 3-12 1

Слова

Луиш Каштру ("Шахтер")

Наставник "горняков" настроен "играть в свою игру" в Англии. По его словам, с таким соперником, как "Манчестер Сити", всегда очень сложно, ведь если промониторить статистику, то почти в каждом матче они держат мяч 65–70% времени. В "Шахтере" проанализировали поединок первго тура в Харькове, где соотношение в процентах было 55 к 45, и пришли к выводу, что практически при таком же владении мячом "МанСити" создал ощутимо больше опасных моментов и ситуаций на поле чем "оранжево-черные".

"Постараемся показывать свой футбол. Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак "Сити" - сказал Луиш Каштру и призвал не опускать руки, даже если чего-то не будет получаться.

Также на пресс-конференции защитник "Шахтера" Николай Матвиенко заявил, что любой из "горняков" мог бы играть в "Манчестер Сити".

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

Главный тренер "Сити" рассчитывает оформить досрочный выход из группы. Для этого его команде будет достаточно не проиграть на фоне выматывающих игр в чемпионате Англии (АПЛ), где "Манчестер Сити" пока занимает третье место.

"Мы на выходных провели тяжелый (победный - Ред.) матч против Челси. Посмотрим, какими будут наши физические кондиции завтра (на игре с Шахтером - Ред.)", - сказал он на пресс-конференции.

Разное

Тренировка футболистов "Шахтера" на стадионе "Этихад" накануне игры с "Манчестер Сити" прошла в хорошем настроении:

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk