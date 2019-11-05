В ходе встречи с министрами в Офисе президента Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года упростить выдачу водительского удостоверения и аккредитацию учреждений по подготовке водителей. Об этом информирует пресс-служба ОП.

"Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуру выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуру аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей".

Напомним, 10 октября Зеленский заявил, что старым министрам - Арсену Авакову и Оксане Маркаровой - дал время, чтобы показать результат, только до нового года.

Также мы рассказывали, что заработная плата Авакова при новом правительстве уменьшилась почти в три раза.