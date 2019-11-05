Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по дело об импичменте президента США Дональда Трампа, заявив, что телефонный разговор Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля произвел на него обескураживающее впечатление, передает CNN.

Как пояснил Волкер, после прочтения записи разговора двух лидеров он был удивлен, так как не ожидал, что во время беседы возникнет тема семьи Байденов и расследования их деятельности.

"Когда вы просите президента Украины работать с генпрокурором США по этому делу и все это изучить, то, как вы видите, и как это и случилось, (такое развитие событий - Ред.) производит взрывной эффект в нашей (США - Ред.) внутренней политике", - сказал Волкер, согласно стенограмме, выдержки из которой цитирует CNN.

По его словам, такой запрос со стороны Трампа может оказать влияние на другие аспекты отношений США и Украины.

"Это вновь создает проблемы со всем, чего мы пытаемся сделать для развития двусторонних отношениях, для укрепления нашей поддержки Украины, для укрепления позиций против России. А теперь все это забуксовало с внутренними политическими распрями в США, с внутренними политическими событиями, которые бросают тень на (отношения с Украиной - Ред.). И я думаю, это крайне неудачно для нашей политики в отношении Украины", - отметил он.

Также из опубликованной стенограммы следует, что Волкер заявил, что обвинения, о том, что президент Трамп настаивал на расследовании, необоснованы обвинениями в коррупции против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантера Байдена, и утверждениями, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы помочь Хиллари Клинтон.

На вопрос, верит ли он в эти обвинения, Волкер ответил: "Нет, я не верю".

Напомним, в понедельник три комитета палаты представителей США опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента президента США. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Во вторник комитеты также опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и Волкера.