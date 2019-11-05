Россия предлагает Украине обнулить претензии на общую сумму 22 миллиарда долларов. Об этом в Facebook написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, российская сторона хочет, чтобы "Нафтогаз" обнулил почти три миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража и отказался от иска еще на 12 миллиардов долларов.

"К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно семь миллиардов долларов. Итого - 22 миллиарда долларов — "понять и простить", - пишет он.

Он добавил, что Россия не делает встречных предложений на сопоставимые суммы. "Обнуление взаимных претензий выглядит не так, резюмировал глава "Нафтогаза". К своему посту он прикрепил видео с отрезком песни комика Семена Слепакова "Новый год". "Когда перечитываю предложения российской стороны, в голове невольно звучит мотив одной песни, посвященной как раз "обнулению" с Нового года", - объяснил Коболев.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и "не рождать новых, абсурдных исков".

Как сообщала "Страна", в СМИ говорили, что окружение Трампа добивалось увольнения близкого к Соросу главы "Нефтегаза" Коболева.

Еще мы писали, что согласно заявлению Кабмина, Украина готова к остановке транзита российского газа с 1 января 2020 года.