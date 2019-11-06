Во вторник, 5 ноября, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 46 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский наградил звездами Героя Украины ликвидаторов варии на ЧАЭС, а также орденом Богдана Хмельницкого II степени посмертно майора Валерия Бондаренко.

Кроме того, президент постановил наградить посмертно орденом За мужество II степени солдата Геннадия Вегера и сержанта Андрея Горбаня. Зеленский присвоил ордена За мужество III степени 20 военнослужащим, 17 из которых - посмертно. Он также постановил наградить трех военнослужащих медалью За воинскую службу Украине и еще 20 - медалью Защитнику Отечества.

Ранее сообщалось, что Зеленскому предложили наградить Порошенко званием Героя Украины.

Также мы писали, что Зеленский наградил 11-летнюю девочку, которая спасла из огня четырех братьев и сестер.