Сегодня, 5 ноября, Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что перепись населения страны будет проведена в ноябре-декабре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она пройдет в ноябре-декабре следующего года", – сказано в сообщении.

Вследствие этого в офисе омбудсмена прошла встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики.

На заседании был рассмотрены следующие вопросы обоснованность объема сведений о лицах, которые будут собираться на момент пробной переписи населения; соблюдение баланса между правом гражданина на приватность и вмешательством государства в его частную жизнь; модернизация форм переписной документации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине рассматривают планы организовать процесс переписи населения Украины с использованием онлайн-инструментов. Также мы писали о том, как потратят 3,4 млрд грн, которые выделили на перепись населения.