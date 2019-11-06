Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины должно передать Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) на приватизацию 500 госпредприятий до 31 декабря.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 5 ноября на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, информирует пресс-служба главы государства.

По его словам, Минэкономики до конца года должно провести продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент поручил министру экономики Тимофею Милованову разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business, в котором страна сейчас занимает 64-е место.

Ранее сообщалось, что в конце октября Зеленский дал старт массовой приватизации и уже передал ФГИ первые пять предприятий. Также мы писали, что Центрэнерго могут также приватизировать, только на это уйдет несколько лет.