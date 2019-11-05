Правоохранители провели обыск в пиццерии Pizza Veterano в Киеве, которой владеет ветеран АТО Дмитрий Терещенко. Об этом сообщил ветеран Донбасса и основатель Pizza Veterano, Veterano Coffee Леонид Остальцев в Facebook.

"Сегодня в пиццерии на Софиевской, 8 был обыск. Постановление на этот обыск дал самый честный и самый справедливый суд мира - Печерский", - написал он.

По его словам, правоохранители не предъявили обвинений, а лишь забрали подарочный кинжал, официально приобретенные патроны и мобильный телефон.

Скриншот: Facebook/Леонид Остальцев

Кроме того, столичные сотрудники МВД пришли с обысками к бывшему добровольцу "Правого сектора" Инне Грищенко ("Пума") и ее мужу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче".

Об этом говорится на страницах их друзей в соцсетях. Отмечается, что правоохранители приступили к обыску еще в 6 утра как в квартирах, где проживают указанные люди, так и в жилье матери Инны Грищенко.

Также обыск прошел в квартире волонтера "Евдокии Бандеровки". "Обыски и репрессии уже начались! У воинов и их семей", - написала Анна Широкова.

Ранее сообщалось, что в горсовете Ужгорода сотрудники СБУ и ГБР начали обыск из-за земли. Также мы писали, что в центре Киева на ступеньках бара "Пророк" ветеран АТО взорвал гранату. Погибли двое. Ранена девушка.