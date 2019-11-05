Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Владимир Зеленский недосыпает, а также у него нет времени для того, чтобы нормально поесть. Об этом Гордон рассказал в интервью российскому изданию "Комсомольская правда".

По словам журналиста, у него прошла встреча с Зеленским в Офисе президента, во время которой глава государства "набросился на печенье и хаотично запивал его водой", потому что был очень голодным.

"Это было в Офисе президента, на Банковой, поставили там вазочки с печеньем. И президент сразу набросился на печенье, как изголодавшийся человек. Я спросил: а что случилось? Он говорит: я голодный, просто нет времени поесть. И это печенье он хаотично запивал водой. То есть – измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший. Но – искренне пытающийся что-то сделать для своей страны. У меня нет никаких сомнений сегодня, спустя более полугода после выборов, что он реально хочет войти в учебники украинской истории. Он хочет сделать то, чего не сделал до него никто из предшественников", – сказал Гордон.

Ранее "Страна" сообщала, что Богдан рассказал, как Зеленскому больно от негатива в СМИ. Также мы рассказывали, что президенту передали на подпись закон об инженерно-техническом обустройстве границы.