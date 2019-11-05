Правительство передало в парламент доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что доработанный проект получен и передан на рассмотрение руководства сегодня, 5 ноября, однако текст документа пока не обнародован.

Напомним, сегодня Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7% при среднем курсе гривни на уровне 27 гривен/доллар. По сравнению с предыдущим проектом, расходы бюджета выросли на 15 миллиардов гривен, доходы – на 13 миллиардов гривен. Дефицит, как и ранее, составит 95 миллиардов гривен, но сократится по отношению к ВВП до 2%.

Ранее сообщалось, что в проекте Госбюджета-2020 заложили 423,6 млрд грн на погашение госдолга.