Один из водителей, чья машина находилась на улице Шота Руставели в Киеве во время прорыва трубы с горячей водой, получил легкие ожоги. Однако водитель отказался от госпитализации. Об этом сообщает "112 Украина".

Около 19:00 спасатели вытащили автомобиль, провалившийся в яму посреди дороги. Пострадавшие автомобилисты рассказали, что они будто увидели туман, оказавшийся паром. Когда передние колеса автомобилей проседали под асфальт, почувствовали это.

"Начал потихоньку ехать и почувствовал, что колеса стали уходить в землю. Включаю заднюю передачу, она уже не выезжает. Остановился внедорожник, я вытащил стальной трос, он разорвался сразу. Благодаря счастливой случайности ехал водитель экскаватора, которому большое спасибо. Я не знаю, как его зовут, он вытащил и поехал дальше", - заявил первый пострадавший.

Впрочем, повезло только одному из водителей. Вторая машина почти наполовину провалилась под асфальт.

"Автомобиль 2018 года, такая машина стоит 12-13 тысяч долларов. Такой комплектации. Связываемся с адвокатами, со службами, будем выяснять, кто виноват и кто будет компенсировать", - отметил второй пострадавший.

В центре образовались пробки в результате этой аварии. Дома вокруг места инцидента не отключали от горячего водоснабжения, их переключили на другие трубы.

"Все трубы построены в 1972 году, им уже 47 лет, они отработали свой нормативный срок эксплуатации. Несмотря на это, летом мы проводили гидравлические испытания. А 3 июня давлением 25 кг трубопроводы выдержали, и ничего не предвещало беды", - заявил работник "Киевтеплоэнерго" Александр Пилипишин.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за масштабного прорыва трубы на Руставели в Киеве транспорт изменил маршрут.

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