Экс-нардеп Константин Жеваго, который получил подозрение от НАБУ за декларирование недостоверной информации на более 19 млн гривен, скрывается в одной из европейских стран. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Украинские Новости.

"В одной из европейских стран", - сказал он, отвечая на вопрос, где сейчас находится Жеваго.

При этом Труба не смог уточнить, подало ли ГБР зарос в Интерпол об объявлении его в международный розыск. По информации издания, Жеваго скрывается в Швейцарии.

Напомним, экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в Госбюро расследований. Ранее САП вернула НАБУ представление о снятии неприкосновенности с депутата-миллиардера Константина Жеваго.

В конце октября контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба- Полтавская область) компания Ferrexpo plc (Великобритания) заявила, что ее акционер Константин Жеваго временно покидает пост генерального директора компании и совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора Криса Мэве.