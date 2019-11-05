В Мексике колонна мормонов попала в засаду наркокартеля. Во время нападения убили три женщины и шесть детей. Об этом сообщает ВВС.

Жертвы нападения ехали в автоколонне из штата Сонора в штат Чиуауа. За штат Сонора на севере Мексики борются наркокартель Хуареса и группа Los Chapos, которая входит в картель Синалоа. Всего в колонне было три женщины и 14 детей.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, в Twitter заявил, что Штаты готовы помочь с проблемой картельного насилия и "выполнят работу быстро и эффективно".

"Если Мексика нуждается или просит помощи в устранении этих монстров, Соединенные Штаты готовы и могут принять участие и выполнить работу быстро и эффективно. Великий новый президент Мексики сделал это большой проблемой, но картели стали настолько большими и могущественными, что иногда вам нужна армия, чтобы победить армию" - написал президент.

Скриншот:Twitter/Donald J.Trump

Мормоны - религиозная группа людей, которые исповедуют мормонизм. Святым писанием у членов движения вместе с Библией считается "Книга Мормона".

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