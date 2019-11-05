Количество обстрелов на Донбассе за сутки уменьшилось в 5 раз - штаб ООС
С начала суток вторника, 5 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник совершил всего три обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Как сообщается, обстрелы по украинским позициям производились из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил
Отметим, что еще вчера в штабе ООС зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня. То есть всего за сутки обстрелы сократились в 5 раз.
Напомним, в первый день ноября в зоне ООС зафиксировано 13 обстрелов за сутки. В Петровском их не было.