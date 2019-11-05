С начала суток вторника, 5 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник совершил всего три обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Как сообщается, обстрелы по украинским позициям производились из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Отметим, что еще вчера в штабе ООС зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня. То есть всего за сутки обстрелы сократились в 5 раз.

Напомним, в первый день ноября в зоне ООС зафиксировано 13 обстрелов за сутки. В Петровском их не было.