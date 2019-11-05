Экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Левченко, 11 лет представлявший интересы партии "Свобода", заявил, что официально выходит из ее состава. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на личной странице на Facebook.

По словам бывшего нардепа, "обеспечить достойную жизнь большинства украинского народа в рамках политической борьбы в "Свободе" невозможно по разным объективным и субъективным причинам". Примечательно, что эту же партию покинули еще депутаты Киевсовета Прохор Антоненко и Святослав Кутняк, которые были помощниками-консультантами Левченко при его депутатстве в Верховной Раде.

Наряду с этим Кутняк и Антоненко подали заявления о выходе из фракции ВО "Свобода" в Киевсовете и выразили желание продолжать сотрудничать с Юрием Левченко.

Скриншот: Facebook/Прохор Антоненко

Скриншот: Facebook/Кутняк Святослав

Левченко добавил, что не уходит из общественно-политической жизни и не собирается участвовать в других политических проектах, а также поблагодарил всех своих коллег за совместный труд на протяжении 11 лет во благо Украины.

Видео: Facebook/Юрий Левченко

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Савчук предложила праздновать День независимости Украины 22 января.

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