Один из основателей группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выступил перед сепаратистами из так называемой "Донецкой народной республики". Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Самойлов посетил батальон "Спарта". Выступление прошло в Донецком аэропорту. Музыкант исполнил песни "Агаты Кристи" и собственные песни на военную тематику.

В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Вадиму Самойлову въезд в страну на пять лет. Музыкант неоднократно приезжал в "Л/ДНР". В 2015 году "глава ЛНР" Игорь Плотницкий вручил Самойлову орден за заслуги.

Отметим, что "Спарту" в свое время возглавлял Моторола.

Видео: YouTube/WarDoc

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