Прошло пять месяцев со дня смерти 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого. Он был ранен после того, как нетрезвые полицейские по соседству решили пострелять у себя во дворе. Спустя несколько дней мальчик умер в больнице.

5 ноября в ГБР заявили, что, наконец, предъявили окончательные подозрения всем фигурантам дела и пролили свет на обстоятельства смерти Кирилла.

Правда выяснилось, что вместо двух, подозреваемых в убийстве остался один, и теперь ему вменяют не умышленное убийство, а убийство по неосторожности.

Остальных подозревают в злостном хулиганстве. Как продвигается расследование и что стало известно пять месяцев спустя - разбиралась "Страна".

Что произошло в Переяславе-Хмельницком

Резонансное преступление произошло 31 мая. В Переяславе-Хмельницком (Киевская область) стрельба по банкам отдыхавшей компании из четырех человек, двое из которых были действующими сотрудниками полиции, обернулась тяжелым ранением пятилетнего соседского мальчика.

Причем изначально инцидент подавался людьми в погонах, как досадная случайность. Якобы во время прогулки мальчик оступился, упал и ударился головой о камень.

В полиции позже заявили, что такая версия развития событий была записана со слов родственников Кирилла. Однако рентген в больнице, куда родные отвезли мальчика, не дожидаясь "скорой", показал, что в голове у ребенка инородный предмет - пуля.

Тогда от врачей поступила информация в полицию и правоохранители выехали на место. Кириллу вызвали нейрохирурга из Киева, которого ждали пять часов, поскольку на всю Киевскую область был лишь один врач соответствующей специальности.

Видимо поэтому ребенка спасти не удалось, и 3 июня он умер в больнице.

Странное расследование

В расследовании этой истории сразу проявилось желание полиции выгородить своих сотрудников.

Оружие тогда не нашли - только гильзы. И непонятно было, кто же из четверки совершил фатальный выстрел. В доме 42-летнего старшего сержанта Василия Петровца находился 31-летний лейтенант Иван Приходько, их знакомый - 26-летний житель села Цыбли Дмитрий Кривошея и несовершеннолетний 16-летний сын Петровца - Станислав. Все они могли стрелять по мишеням.

Трактовка инцидента не раз менялась. Сначала проводили все как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины), затем по второй части ст.128 (как неумышленные тяжкие повреждение) и как хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК Украины).

Но когда ребенок скончался в больнице, Петровцу и Приходько вручили новый вариант "пидозры", где их действия были квалифицированы сквозь призму ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). За это грозило 10-15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Суд арестовал их без права внесения залога.

Петровцу-младшему и Кривошее изначально подозрения не вручали, они проходили по делу как свидетели. Но спустя полтора месяца Кривошее и сыну Петровца было объявлено о подозрении в злостном хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). На время проведения расследования суд поместил Кривошею под стражу. К Петровцу-младшему применили круглосуточный домашний арест.

Что заявили в ГБР пять месяцев спустя

Через пять месяцев и два дня после смерти Кирилла Тлявова правоохранители дали промежуточные результаты по этому делу.

5 ноября во время брифинга глава ГБР Роман Труба заявил, что можно подвести некоторые итоги следствия: правоохранители восстановили хронологию, выяснили, кто сделал смертельный выстрел, а также вручили окончательные подозрения по делу.

В ГБР сообщили, что за пять месяцев провели 20 экспертиз, 53 допроса свидетелей и подозреваемых, 41 обыск. А также получили материалы со всех камер города и обыскали заброшенные здания и водоемы, пытаясь обнаружить оружие.

Роман Труба на брифинге. Фото: ГБР

Следствие восстановило хронологию событий 31 мая. По словам, Трубы, в тот день все участники событий находились во дворе дома полицейского, употребляли алкоголь и договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее подготовленным мишеням и другим предметам.

"Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей. Каждый из них знал, что местность, на которой они находятся, простреливается и на расстоянии полета пули могут быть люди... Тем не менее, они заранее подготовили мишени и предметы, по которым стреляли", - рассказал Труба.

Он добавил, что четверо детей, среди которых был Кирилл Тлявов, находились на расстоянии 80 метров от двора, в котором стреляла выпившая компания.

Следствие считает, что смертельный выстрел произвел работник патрульной полиции Иван Приходько. "Инспектор полиции выстрелил по мишени... пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика", - рассказал Труба.

Мальчика доставили в больницу в 16:00, а пулю обнаружили в 23:30. Подозреваемых доставили в полицию на следующий день - в 4 утра.

"Бывший сотрудник полиции не видел домов, которые находились за лесополосой и не видел детей, но осознавал, что стреляет из огнестрельного оружия. Он мог допустить, что вследствие его действий могут пострадать люди", - сказал глава ГБР.

На суде во время избрании меры пресечения Иван Приходько заявлял, что не стрелял: "Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в этом направлении".

Фото: Иван Приходько/ВВС News Украина

Петровец также говорил, что не стрелял.

Фото: Василий Петровец/ВВС News Украина

Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли. Известно, что выстрел был сделан не из табельного оружия полицейских, а из ружья. В сокрытии орудия преступления подозревали жену одного из полицейских.

В итоге Ивану Приходько сообщили о подозрении в убийстве Кирилла Тлявова, совершенном по неосторожности. За это предусмотрено до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Кроме того, всем четырем участникам событий сообщили о подозрениях: в грубом нарушении общественного порядка, сопровождавшееся особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Максимальное наказание за это от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также всех четверых подозревают в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

То есть спустя пять месяцев расследования квалификацию Приходько смягчили. Вместо умышленного убийства ему инкриминируют убийство по неосторожности. А Петровца вывели из числа главных подозреваемых в убийстве и теперь вместо умышленного убийства ему вменяют злостное хулиганство и хранение оружия.

Ранее министр МВД Арсен Аваков заявлял, что по его мнению к ответственности должны были привлечь еще одного человека. "По моему мнению, там должно быть пять подозреваемых в этом убийстве: четверо мужчин, кто из них выстрелил – определит следствие… а также женщина, которая спрятала это ружье и таким образом содействовала сокрытию преступления" - заявлял глава МВД. Однако 5 ноября в ГБР сообщили только о четверых подозреваемых.

Что известно об Иване Приходько

У Приходько два образования. Он учился в Киевском индустриальном техникуме и Переяслав-Хмельницком педагогическом университете. Был патрульным, водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского районного МВД. Потом вернулся в ГАИ.

В 2015 был назначен командиром отделения взвода в киевской полиции, но его уволили через год, поскольку он не прошел переаттестацию. Однако Приходько добился восстановления через суд и вернулся работать патрульным в Киевскую область.

Глава Нацполиции Сергей Князев ранее заявлял, что один из подозреваемых трижды избегал ротации на Донбасс. Видимо, речь шла о Приходько. По правилам полицейские, которые не прошли переаттестацию, но были восстановлены через суд должны отправиться для несения службы в Донецкую и Луганскую области, но подозреваемый трижды избегал этого.

В последний раз ротационное предложение он получил в мае этого года, но принес больничный на день выезда и никуда не поехал.