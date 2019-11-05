Со дна Балтийского моря исландские и шведские дайверы после нескольких лет приготовлений совместными усилиями подняли примерно 300 бутылок ликера Benedictine и 600 бутылок коньяка De Haartman & Co. Об этом сообщает The Local.

Фото: thelocal.se

Как выяснили эксперты, в 1917 году алкоголь на шведском пароходе переправлялся из Франции в Российскую империю. Судно затопила немецкая подводная лодка, поскольку спиртные напитки в те времена считались контрабандой.

Обломки корабля были обнаружены еще в 1999 году, однако дайверы не могли долгое время подобраться к нему из-за подводных опасностей.

Видео: YouTube/Ocean X Team

Находка имеет историческую ценность, поскольку этот алкоголь сейчас уже не производится.

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