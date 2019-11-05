В Киеве на Куреневском (Блошином) рынке на Петропавловской площади возник конфликт между продавцом и воровкой, который перерос в массовую драку. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Некоторые из участников разборок, как рассказали свидетели, были в состоянии алкогольного опьянения.

"Бабушка увидела, как у нее крадут вещи, которые она продавала. Она оттолкнула воровку, а та позвала всю свою пьяную семью, которые начали бить бабушку и мужчину, который заступился за нее", - сказано в сообщении.

Видео: Telegram/Киев оперативный

Однако начало конфликтной ситуации на видеозапись очевидца не попал.

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