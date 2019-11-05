Во фракции партии "Слуга народа" планируют подготовить пакет законопроектов на общую тему народовластия, включающих, в том числе, проект о порядке проведения референдумов в Украине, а также проект об отзыве депутатов всех уровней.

Об этом "Стране" сообщили народные депутаты от "Слуги народа" из числа участников рабочей группы, второе заседание которой состоялось во вторник в Верховной Раде.

В разговоре с изданием народный депутат Виталий Безгин ("Слуга народа") назвал законодательную работу в аспекте усиления народовластия "одним из приоритетов" пропрезидентской фракции. В работе над комплексом законопроектов будут участвовать также экспертные круги и министерство цифровой трансформации, от которого ждут предложений о применении современных технологий в всенародном голосовании.

Один из законопроектов может быть посвящен процедуре отзыва депутатов всех уровней. "Скорее всего, мы будем касаться вопроса отзыва депутатского мандата, чтобы у граждан было такое право. Депутат должен отвечать за выполнение своих программные положений", - прокомментировал народный депутат Безгин "Стране".

В свою очередь народный депутат Александр Копыленко ("Слуга народа") полагает, что в силу “достаточной актуальности” указанных законопроектов "работа над ним должна идти интенсивно". Он прогнозирует, что дело их принятие - не отдаленная перспектива. "Есть и концептуальная основа, которая давно разработана и обсуждается, есть отдельные разные куски и блоки (будущих законопроектов - Ред.)" - отметил он “Стране”.

Народный депутат Безгин выразил надежду, что весь пакет законопроектов может быть принят на этой сессии. "Зависит от нашей продуктивности", - уточнил он.

Отметим, Верховная Рада решением от 3 сентября отправила в Конституционный суд внесенный Офисом законопроект №1015 "О внесении изменений в ст.93 Конституции Украины (о законодательной инициативе народа)", которым предлагается расширить право вносить проекты законов на суд парламента, ранее распространявшееся на президента, Кабинет министров и народных депутатов, на народ Украины.

Ранее "Страна" писала, почему мажоритарщики от "Слуги народа" взбунтовались перед съездом партии.

