Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - наследный принц Саудовской Аравии - объявил о заключении мирного договора между правительством Йемена и сепаратистской стороной в лице Южного переходного совета (ЮПС). Война продолжалась больше четырех лет. Об этом сообщает Reuters.

Заключенный договор должен стать началом нового периода в Йемене. После сегодняшнего документа в правительстве этой страны начнутся перестановки, которые должны привести к миру.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Одна из воюющих сторон - боевое крыло хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах") и лояльная бывшему руководству страны часть армии. Их, предположительно, поддерживают Иран и "Хезболла". Другая сторона конфликта - войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. Они базируются в Адене.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Ирана написал примирительное письмо королю Саудовской Аравии. Также мы рассказывали, что в иранский танкер у берегов Саудовской Аравии попали две ракеты.