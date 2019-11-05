Прокуратура Киева вместе со следователями ГУ Нацполиции задержала врача КУ КОР "Киевский областной онкологический диспансер" на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Как установили правоохранители, врач требовал и получил 2 тысяч долларов за предоставление медицинской документации, которая необходима для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

В данный момент медик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и проводятся неотложные следственные действия. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что ГБР задержало следователя Нацполиции в Киеве на взятке в 3 тысячи долларов.

Также мы писали, что за взятку в $100 000 детективу НАБУ директора госпредприятия взяли под стражу на два месяца, но с правом залога почти в 5 миллионов.