Доллар дешевеет в нервной обстановке. 5 ноября его курс потерял на межбанке 6 копеек и зафиксировался в рамках 24,71-24,72 грн/$. Еще сильнее американская валюта подешевела на наличном рынке — сразу на 10 копеек: средняя цена продажи оказалась в рамках 24,84-24,90 грн/$, покупки — 24,55-24,65 грн/$.

Торговля на безналичном рынке сильно оживилась: объем сделок удвоился по сравнению со вчерашним днем и превысил $200 млн. Главным действующим лицом стал Ситибанк, который стал ключевым валютным продавцом. Обслуживал своих клиентов, покупавших сегодня новый выпуск гособлигаций нашего Минфина. Чиновники разместили ОВГЗ в 3,1 млрд грн. Наибольший спрос был зафиксирован на долгосрочные бумаги.

"Только представьте: при размещении 4-летних ОВГЗ объемом 2,5 млрд грн спрос на них составил 12 млрд грн. Это очень много. Даже притом, что Минфин опустил ставку до 13% годовых (после уровней в районе 15% ранее). Будет ли такой спрос на гривневые бумаги и дальше, если власти продолжат снижать доходность — не уверен. Думаю, им стоит несколько раз подумать, прежде чем это делать. Ведь ставка дошла до такого уровня, когда инвесторы будут тщательно взвешивать соотношение цена/риск при принятии решения. И постоянно следить за ситуацией в Украине и за тем, что о ней говорят. Просчитывая свои риски", — объяснил ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Новостью сегодняшнего дня для валютного межбанка стало вчерашнее сообщение в The Wall Street Journal о том, что Украина может не получить до конца в 2019 года кредитный транш от МВФ. Импортеры больше не выжидали, а достаточно активно покупали доллар.

"Валютное предложение во вторник было достаточно существенным. Однако и объемы покупок заметно подросли", — подтвердил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Вместе с бизнесом скупался Нацбанк: приобрел порядка $30 млн по 24,69 грн/$.

"Так же ощущались покупки доллара под дивиденды", — отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Люди больше не поддерживали межбанк своей валютой — финансисты отметили резкое сокращение продаж наличного доллара на наличном рынке. То ли население перестало менять свои заначки из-за получения зарплат в начале нового месяца. То ли также, как и бизнес, забеспокоилось о стабильности украинской экономики после сообщения по МВФ.

Завтра ситуация на межбанке тяжело предсказуема, финансисты дают разные прогнозы."Думаю, рынок будет открываться в рамках 24,70-24,75 грн/$, и должны быть еще валютные продажи под оплату ОВГЗ. Объем сложно предсказать, хотя от него многое зависит", — подчеркнул Юрий Гриненко.

В то же время финансисты видят серьезные риски во вложениях иностранцев.

"Во-первых, будет погашение старых бумаг на 4,6 млрд грн. Во-вторых, на валютный рынок может давить гривневая масса, оставшаяся после сегодняшнего аукциона по ОВГЗ. Ведь не все инвесторы получили бумаги. На рынке говорят, что эта гривна будет вкладываться в депозитные сертификаты Нацбанка, а также в покупку гособлигаций на вторичном рынке (из портфелей текущих держателей). Однако риск остается. Он может сглаживаться текущими положительными новостями, такими, например, как сообщение о размещении НАК "Нафтогаз" еврооблигаций на $500 млн. Пока психологически, но, если полученные средства будут конвертироваться — фактически", — спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что в проекте Госбюджета-2020 курс доллара подешевел на гривну. Кроме того, мы писали, что в JP Morgan улучшили прогноз курса доллара до конца 2019 года.