Эксперты нашли объяснение появлению гигантских грибов в вагоне поезда Запорожье — Бердянск. Об этом сообщает издание "Взгляд" со ссылкой на ведущего инженера кафедры микологии и альгологии МГУ Максима Дьякова.

Как отметил специалист, микроскопические споры грибов летают везде, однако расти вешенка начинает лишь в благоприятной среде. Например, на влажной и непокрытой лаком детали из дерева, поскольку гриб "кушает деревяшки". Несмотря на то, что сами вешенки не несут угрозы человеку, то тот факт, что они проросли в пассажирском вагоне, говорит о его непригодности к эксплуатации из-за сырости, застоя воздуха, плесени и аллергенов.

По его словам, среда для роста грибов формировалась годами, однако сами вешенки появились в поезде не больше трех месяцев назад. Кроме того, Дьяков настоятельно не рекомендовал пробовать грибы из-за того, что они впитали в себя вещества из окружающей среды.

Напомним, 3 ноября пассажир поезда выложил в соцсети Facebook фото, как в вагоне поезда "Укрзализныци" Запорожье - Бердянск выросли грибы. На фото видно, как из внутренней обшивки вагона, которую заделали монтажной пеной, выросли 13 крупных грибов.

Ранее сообщалось, что на Новый год и Рождество "Укрзализныця" пустит 35 дополнительных поездов. Также мы писали, что в УЗ увеличили количество дополнительных поездов на время школьных каникул.