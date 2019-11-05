Выяснились подробности жуткого убийства 15-летним подростком 14-летней Даши Дробот, которую сегодня похоронили в Одессе. Как пишет "Обозреватель", подозреваемого в совершении кровавого преступления зовут Кирил О. Он вместе со своей жертвой учился в школе №71. Также есть информация о том, что а девочка была из благополучной семьи, хорошо училась и мечтала стать моделью, а парень уже был судим за грабежи. Но это не мешало их дружбе, длившейся уже два года.

Даша Дробот. Фото: Нацполия

В тот день, 2 ноября Даша поехала с друзьями за город отдохнуть. Хотя мама отговаривала дочь, но она не послушалась и даже поссорилась с родными. Во время отдыха, девушка отошла с Кириллом от компании и исчезла. Друзья так и не дождались их и уехали домой. Только вечером, когда Даша не вернулась, ее мама забила тревогу и сообщила в полицию.

По данным издания, Кирилл убил Дашу с особой жестокостью. Сначала он пытался ее изнасиловать, но когда у него это не получилось, он начал ее бить. У девушки сломаны ребра и подъязычная кость, множественные ссадины, а причиной смерти стала асфиксия.

После расправы убийца забрал у девушки смартфон и с окровавленным гаджетом явился к друзьям. Там его отмыли и продали, а на вырученные деньги купили наркотики. В состоянии наркотического опьянения Кирилла и застали полицейские. Задержанный еще несколько часов не понимал, что происходит.

Кирилл О. Фото: instagram.com

Знакомая убитой девушки рассказала, что Кирилл хорошо относился к Даше и никто за ним не замечал жестокости.

"Никто не мог подумать, что он на такое способен. Знали, что он может подраться, знали, что летом он был 2 месяца под домашним арестом. Но к девушкам он относился хорошо", - говорит знакомая.

Также знакомые говорят, что Кирилла воспитывает мама (мастер маникюра) и отчим, который увлекается байками и даже состоит в байкерском клубе. Однако у парня с ним не было взаимопонимания. Впрочем, не ладил он и с родным отцом. Также у Кирилла есть 9-летний брат.

Даша Дробот. Фото: instagram.com

Судя по фото в Инстаграм мамы, семья живет в достатке. Тут много фотографий как семья бывает в клубах, кафе, ресторанах, в гостях у бабушки. Катаются на байках, ездят на отдых. Правда, на этих фото чаще присутствует младший брат, Кирилл намного реже. Мама все время подчеркивает как она любит своих сыновей и гордится ими.

В полиции показали окровавленный белый свитер парня, в котором он совершил преступление. Точно в таком же Кирилл на видео. Также в полиции он был в куртке с коричневой отделкой, точно в такой куртке его можно увидеть на многих фото.

Как рассказали в полиции, Кирилл ранее судимый за грабеж. Еще 15 апреля полиция разыскивала Кирилла, который сбежал из дома. А когда его нашли, то свой поступок он объяснил тем, что поссорился с родителями. Во время побега он гулял по улицам и ночевал в подъездах домов. Тогда полиция отметила, что противоправных действий он не совершал. Однако уже летом он дважды был уличен в грабеже.

Он умудрился в один день совершить два преступления. Сначала отобрал у несовершеннолетнего часы Skmei стоимостью 2200 грн. Мальчик оказался сыном чиновнцы Суворовской райадминистрации Одессы. А чуть позже во дворе школы №73 у мальчика отобрал телефон Samsung Galaxу J2, который продал в ломбард за 2000 грн.

Прокурор настаивал на том, чтобы взять Кирилла под стражу, но суд не согласился. В материалах дела говорится, что мама парня на суде обещала, что ее сын исправится.

Кирилл О. с мамой. Фото: instagram.com

В полиции говорят, что Кириллу грозит максимальный срок (от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения), поскольку ответственность за особо тяжкие преступления наступает с 14 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня суд арестовалподростка.

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