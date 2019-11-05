В городе Калуш, который находится в Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в память о капитане из дивизии CC Галичина. Об этом в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галиция Дмытра Палиива", - написал Долинский.

Скриншот: Facebook/ Eduard Dolinsky

Он также опубликовал архивное фото Палиива в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера.

Фото: Facebook/ Eduard Dolinsky

19 мая 2011 года с разрешения Львовского городского совета и мэра была установлена ​​памятная табличка в честь Дмитрия Палиива на доме по улице Винниченко, в котором Дмитрий Палиив прожил несколько лет.

Ранее "Страна" сообщала, что на дорогах Днепра был замечен джип с символами немецких нацистов.

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