Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заменить интернет-энциклопедию "Википедия" на российский аналог. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.

Как считает Путин, заменой может послужить новая "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) в электронном формате. "Это будет, во всяком случае, достоверная информация", — с улыбкой заметил Путин.

Как известно, БРЭ издавалась с 2004-го по 2017 год. Издание, насчитывающее более чем 80 тысяч статей, состоит из 35 нумерованных томов и тома "Россия". Энциклопедия создавалась по указу Владимира Путина от 2002 года.

В августе 2016-го премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением запустил работу по созданию общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала на базе БРЭ. За три года с этого момента власти определились лишь с размером субсидий на осуществление проекта (1,9 миллиарда рублей) и сроками запуска — отечественный аналог "Википедии" должен начать работу к 1 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что нейросеть научили говорить голосом Путина, Познера и Собчак.

Также мы писали, что в "Википедии" назвали одно из министерств Минразгромом Украины.