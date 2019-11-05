Певица MARUV, которая не поехала на Евровидение от Украины в 2019 году, прокомментировала новость о том, что она получила премию MTV как певица из России. Певица выложила гневный пост на своей странице в Instagram.

"Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью!" - заявила певица.

Она объяснила, что эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году она.

Также MARUV добавила, что MTV Russia - это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве. А потому что он находится в России, он называется MTV Russia.

"Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка" - подытожила певица.

Также она поблагодарила тех людей, которые радовались ее победе и пообещала, что следующая на очереди премия Грэмми.

Скриншот: Instagram/MARUV

Ранее "Страна" сообщала, что сеть обсуждает победу Maruv на конкурсе MTV в Европе.

Также мы рассказывали, что MARUV снялась в рекламе для российского Comedy.