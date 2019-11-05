5 ноября в центре Киева, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели произошел масштабный порыв трубы, после которого по дороге потекли реки кипятка, асфальт провалился, а в ямы попали два автомобиля.

В преддверии часа пик транспорт пришлось пустить в обход, а застрявшие машины вытаскивать. Шокированные очевидцы публикуют фото и видео в сети, называя увиденное кадрами из Апокалипсиса и Исландией, а также вспоминают, что проблемы на этом месте возникают не в первый раз.

Собрали всю информацию о прорыве трубы в Киеве.

Что произошло

5 ноября около 17:00 на перекрестке улицы Саксаганского и улицы Шота Руставели прорвало магистральный трубопровод диаметром 700 мм.

В результате провалился асфальт, а по улице хлынули потоки горячей воды. При этом в образовавшиеся ямы угодили две машины.

Фото: Дмитрий Качура/facebook.com

Фото: Владимир Крекотин/facebook.com

Машины вытащили. По предварительным данным, водители не пострадали. В сети появилось видео, на котором видно, как эвакуируют один из автомобилей.

Из-за ЧП парализованным оказалось движение, а троллейбусы и автобусы пустили в обход. Изменили маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса 69.

В Киевпастрансе сообщили, что троллейбусы № 40 и № 40К пустили до Железнодорожного массива; троллейбусы № 3 и № 9 - до железнодорожного вокзала Южный; троллейбусы № 12 - ст. м. Лыбедская; троллейбусы № 14 - ст. м. Дворец Спорта; автобусы № 69 - до ул. Тарасовской.

На место прорыва трубы прибыли сотрудники "Киевтеплоэнерго", которые огородили территорию и приступили к ликвидации повреждения.

Фото: Пресс-служба КП Киевпастранс

После того, как развеялся пар, стало видно насколько серьезными были повреждения асфальта.

Фото: facebook.com

Труба прорывает не в первый раз

На этом месте труба прорывает не в первый раз. "Самое "весёлое" в этой истории то что тут за последние полгода коммунальщики дважды снимали асфальт и перекладывали трубы. А в начале октября здесь уже прорывало. И хоть бы хны", - пишет Дмитрий Качура.

До этого гейзер на углу Руставели и Саксаганского бил 2 октября, то есть буквально месяц назад. Тогда улицу тоже затянуло паром.

Что пишут в соцсетях. Фото и видео

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия. На них видно, что угол Шота Руставели и Саксаганского буквально скрылся в клубах пара.

Видео: Владимир Крекотин

Многие говорят "спасибо" городским властям.

"Центр европейского города выглядит как кадр из "Апокалипсиса". Машина, видимо на ходу, провалилась под землю. И конечно же Виталя Кличко - мэр не причем. Зато, б@, у нас есть парковый мост.

Александр Ткаченко скажите, у вас есть решение, как диагностировать и отслеживать такие участки до того, как открывается портал ада? Говорят, на цивилизованном Марсе на трубах есть датчики плотности верхнего слоя" - написал Александр Климашевский. Он также поделился видео.

"Киев, Саксаганского сейчас. Диагноз Виталию Кличку выглядит так. Смертельный диагноз", - написал телеведущий Макс Назаренко.

Некоторые предлагают устраивать экскурсии. "Уважаемые гости столицы, посмотрите налево. Здесь на перекрёстке Саксаганского и Шота Руставели раскинулся наш легендарный термальный источник. В начале ноября он особенно хорош! Продолжаем экскурсию...", - написал Евгений Смертенко.

Центр Киева сравнивают с Исландией, знаменитой своими гейзерами. "Киев.Угол Шота Руставели и Саксаганского и кусочек Исландии" - комментирует Сергей Ристенко.

Реакция Кличко и Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал пост, в котором написал, что сегодня "устал Киев", а завтра может "устать" Днепр или Одесса, поскольку жилой фонд изношен на 80%.

"Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов. Что критическая инфраструктура изношена критически. Что обвал подъезда в Дрогобыче - это только начало. Что нужно принять Муниципальный Кодекс. Разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти. Что не стоит подменять решение проблем глупыми спорами и роликами в Инстаграмм... Четыре года я кричу в пустоту... А ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен. А другие мэры молчат. Затаились. Как мыши. Но я буду кричать. Потому, что даже один голос - это уже много".

Виталий Кличко ответил на пост Бориса Филатова. Репост появился на его странице "Кличко мэр" в Facebook.

"Серьезность и масштаб вызовов понимают те, кто ежедневно их преодолевает. Особенно, после того, как обновлением инфраструктуры не занимались десятки лет. Во всех городах Украины..." - написал Кличко.