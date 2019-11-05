Сумма, эквивалентная более 1,7 миллиардов долларов, послупила в Украину через систему перевода средств за январь-сентябрь 2019 года. Это на 4% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США (18%). Далее следуют Израиль (14%) и Италия (9%).

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

За пределы Украины за 9 месяцев 2019 года перевели 275 млн долларов (в эквиваленте) - 4% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (31%).

По данным НБУ, за девять месяцев 2019 года через системы перевода средств в пределах Украины перечислено почти 140 млрд грн или 5,3 млрд долларов в эквиваленте. Это более чем на треть (свыше 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин собрался запретить в Украине анонимные денежные переводы.

Также мы сообщали, что заробитчане в 2019-м переведут в Украину сумму, равную четверти бюджета страны.