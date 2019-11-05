Большинство иностранцев, которые работают в Венгрии, из 43 881 разрешений на работу по состоянию на конец сентября, являются украинцами. Об этом сообщает венгерское издание Világgazdaság.

Согласно официальной статистике, среди рабочих из стран, которые не входят в ЕС, в Венгрии сербы заняли второе место по количеству разрешений (6199), за ними идут китайцы с 2965. На рынке труда Венгрии – 2778 вьетнамцев и 1806 индийцев.

Количество рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом. Так, два года назад из трех топ-стран было зарегистрировано 11 644 работников; этот показатель вырос до 31 499 в прошлом году.

Граждане Украины, в частности, составили подавляющее большинство иностранцев, которые получили вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Их число перевалило за 26 тысяч по состоянию на сентябрь.

Ранее сообщалось, что в Польше подсчитали экономический эффект от почти миллиона заробитчан из Украины. Также мы писали, что заробитчане в 2019-м переведут в Украину сумму, равную четверти бюджета страны.