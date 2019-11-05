Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности советника на общественных началах артиста Олега Скрипку. Также он уволил еще 5 человек. Об этом говорится в распоряжениях №932 и №934 от 1 ноября.

Основатель и лидер группы "Воплі Відоплясова" Скрипка был советником по вопросам культуры. Также уволены режиссер, куратор проекта "Art United Us" Гео Лерос (нардеп от "слуги народа", предложил ввести в Украине эвтаназию - Ред.) с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов; блогер и бизнесмен Карл Волох (известный сторонник Петра Порошенко - Ред.) с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Уволены советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Ранее "Страна" сообщала, что единственная претендентка на должность главы Госслужбы по свободе совести была советницей Кличко.

Также мы рассказывали, что НАБУ начало производство против Виталия Кличко.

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