Во вторник, 5 ноября, в Киеве во врем получения взятки был задержан следователь одного из райотделов ГУ Нацполиции, проработавший в органах всего год. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

По словам Варченко, полицейский попался на взятке в 3000 долларов, которые он требовал у подозреваемого в уголовном производстве за то, что не будут арестовывать его имущество, которое, согласно санкции инкриминированной ему статьи подлежит аресту и конфискации в пользу государства.

"Проработав в полиции всего год, следователь, очевидно, решил улучшить свои финансовые дела, пользуясь своим служебным положением... Следователя Нацполиции задержали именно когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США. Его преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 368 УК Украины", - написала Варченко.

Фото: Facebook/Ольга Варченко

Как она отметила, если его вину докажут, то правоохранителю грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

"Задержание осуществляли следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Служба безопасности Украины и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины", - добавила Варченко.

Скриншот: Facebook/Ольга Варченко

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ за взятку задержала своего же сотрудника.

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