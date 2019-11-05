Во вторник, 5 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке поднялся до 24,715 грн/$1 с 24,795 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,70-24,73 грн/$1, тогда как Нацбанк на 6 ноября установил официальный курс 24,719467 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 ноября укрепился до 24,7192 грн/$1 с 24,7941 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 ноября до 24,719467 грн/$1 по сравнению с 24,798021 грн/$1 на 5 ноября 2019г.

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