Через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Каланчак" (админграница с временно оккупированной территорией Крыма) не будет осуществляться пропуск граждан в период с 7 по 15 ноября. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в соцсети.

"Для проведения представителями "Укрзализныци" строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с АР Крым, исключения случаев травмирования людей и неудобств при пересечении, руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к главе Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПВВ "Каланчак", - говоритсся в сообщении.

В связи с этим, в период с 7 по 15 ноября КПВВ "Каланчак" приостанавливает оформления граждан. При этом контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" продолжат работать в штатном режиме.

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что , строительство сооружений на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Каланчак" на административной границе с Крымом завершается, 10 ноября начнется его тестовая эксплуатация, а 15 ноября этот пункт посетит президент Владимир Зеленский.

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