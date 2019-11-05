Полицейский, который сделал выстрел, приведший к смерти 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, уведомлен о подозрении в убийстве по неосторожности. Однако оружие, из которого был совершен выстрел, не найдено. Об сообщил директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня инспектору полиции объявили подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности", - сказал Труба журналистам во вторник в Киеве.

Оружие, из которого был сделан выстрел, не найдено.

"В этом уголовном производстве сегодня предъявлены окончательные подозрения... участники событий - трое взрослых людей, из которых два - правоохранители - инспектор и полицейский Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Четвертый участник - несовершеннолетний, 16-летний парень, сын полицейского", - рассказал Труба.

Третий взрослый человек, фигурант дела, - знакомый полицейского. Также следствие установило, что в тот день все участники событий находились во дворе дома полицейского, употребляли алкоголь и договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее подготовленным мишеням и другим предметам.

"Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей. Каждый из них знал, что местность, на которой они находятся, простреливается и на расстоянии полета пули могут быть люди... Тем не менее, они заранее подготовили мишени и предметы, по которым стреляли", - рассказал Труба.

Четверо детей, один из которых - Кирилл Тлявов, - находились на расстоянии 80 метров от двора, в котором стреляла выпившая компания.

"Инспектор полиции выстрелил по мишени... пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела ещё 33 метра и попала в голову мальчика", - рассказал Труба.

Эти события были восстановлены посредством следственных экспериментов и проведения целого ряда экспертиз, допросов подозреваемых. Бывший сотрудник полиции не видел домов, которые находились за лесополосой и не видел детей, но осознавал, что стреляет из огнестрельного оружия. "Он мог допустить, что вследствие его действий могут пострадать люди", - сказал он.

Все четверо участников событий уже имеют статус подозреваемых, уведомлены в совершении грубого нарушениями общественного порядка, совершенного группой лиц с использованием огнестрельного оружия, в использовании оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что следствие установило, кто именно совершил смертельный выстрел в ребенка. Также мы рассказывали, что один из копов, застреливших Тлявова, три раза уклонялся от ротации на Донбасс.